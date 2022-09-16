Митинг прошёл в урочище Лесные Сараи в Брянске

Митинг «Мы обязаны помнить!» прошёл в урочище Лесные Сараи в Советском районе Брянска.

Мероприятие посвятили 79-й годовщине освобождения Брянщины от фашистов, а также 1037-летию со дня основания Брянска. В нём участвовали чиновники, малолетние узники, ветераны Великой Отечественной войны, студенты военного учебного центра БГИТУ, представители Брянской Епархии, школьники и студенты.

Митинг открыла композиция «Шумел сурово Брянский лес». Песню исполнил военный оркестр управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Брянской области под управлением Никиты Иванова.

«Сегодня над Брянском мирное небо. Это заслуга многих поколений бойцов, в разные годы встававших на защиту своего Отечества. Я благодарю матерей ребят, которые погибли, за то, что они воспитали настоящих патриотов, которые отдали свои жизни не напрасно. В канун Дня города Брянска я всем желаю здоровья, счастья и благополучия», — сказал глава Советской районной администрации Алексей Колесников.

Торжественный митинг завершился заупокойной литией у поминального креста.