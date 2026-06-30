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ЖКХ

На улице Уральской в Брянске ограничат скорость

2026, 30 июня 08:36
На улице Уральской в Брянске ограничат скорость
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На улице Уральской в Брянске ограничат скорость до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Главе Брянской городской администрации Александр Макаров провёл личный приём граждан. Один из вопросов поступил от жительницы Фокинского района. На улице Уральской и в переулке Менжинского недавно оне так давно закончился капитальный ремонт дороги. На обновлённом участке машины и мотоциклы стали передвигаться на большой скорости. А в переулке регулярно проезжают грузовые автомобили. От шума страдают жители, а от нагрузки – дорога. 

Александр Макаров поручил дорожному управлению города Брянска вместе с Госавтоинспекцией проработать меры для решения вопроса. В результате на улице Уральской обновили разметку.  В ближайшие дни на ней установят шесть знаков об ограничении максимальной скорости до 40 км. Также в Июльском переулке запретят проезд грузовому транспорту. Соответствующие знаки установят и там.

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