Митинг в память узников фашистских концлагерей прошёл в Брянске

2026, 11 апреля 11:11

Митинг в память узников фашистских концлагерей прошёл в Брянске накануне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

10 апреля в Брянске в урочище «Лесные сараи» прошёл митинг «Пусть бьют в набат колокола…». Мероприятие посвятили международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей и Дню памяти жертв геноцида советского народа. В митинге приняли участие руководитель Советского района Денис Семёнов, депутаты, представители Брянской епархии, участники СВО, школьники и студенты. Участники возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашизма». Они почтили память погибших минутой молчания.

За годы Второй мировой войны фашистами было создано более 14 тысяч лагерей. Через них прошли 18 миллионов человек, в том числе семь миллионов граждан Советского Союза. Многие не вернулись домой. В Советском районе города Брянска проживают 158 бывших узников фашистских лагерей.