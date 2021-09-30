Многодетную мать с подозрением на COVID-19 оставили без медпомощи в Брянске

Женщина пожаловалась на бездействие врачей.

Мать троих детей из Бежицкого района Брянска пожаловалась на невозможность получения медицинской помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию. Жалобу на работников городской поликлиники № 1 она опубликовала на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

«23 сентября обратилась в 1-ю поликлинику для вызова врача на дом с подозрением на коронавирус. Ждала до вечера, врач почему-то не пришла, а позвонила. Назначила лечение по телефону (не видя пациента), хорошо. Сказала, если будет хуже, вызывай еще раз, придем, послушаем. Со вчерашнего дня появилась боль в груди, 27 сентября я вызвала повторно врача на дом (так как дома маленький ребенок, я не в состоянии сама идти в поликлинику и сидеть очередь, мне не с кем оставить ребенка). Дома трое несовершеннолетних детей. Я не знаю, что я должна была сделать, но в этот раз врач не пришел и даже не позвонил! Не понимаю такого отношения, как поступать в таких ситуациях? Вызывать 03, чтоб меня послушали? Считаю, так поступать нельзя!» – сообщила пациентка.

Никто из представителей поликлиники № 1 обращение пока не прокомментировал.