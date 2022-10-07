Многофункциональную спортплощадку открыли около брянской гимназии

Во дворе гимназии №1 Брянска открыли многофункциональную спортивную площадку по программе «Инициативное бюджетирование».

На строительство площадки из областного бюджета потратили 2,5 млн. рублей. Игровое поле около гимназии №1 застелено травмобезопасным прорезиненным покрытием. Тут поставили ворота для мини-футбола, баскетбольные щиты и волейбольная сетка. Сама площадка огорожена и оборудована камерами видеонаблюдения.

Заниматься на площадке смогут не только школьники, но и жители района. Многофункциональная площадка будет открыта ежедневно до 20 часов.

По региональной программы «Инициативное бюджетирование» в 2022 году подобные спортобъекты появятся в 19 городских образовательных учреждениях. Гимназия №1 стала первой из них.