Модельная библиотека открылась в Карачеве

Первая модельная библиотека нового поколения открылась в Карачеве.
Современное учреждение появилось на базе Карачевской межпоселенческой районной библиотеки имени Баранских Н.Н. и Н.В. Модернизацию провели по нац проекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда».
Церемония открытия совпала с юбилеем одной из старейших в области библиотеки. В старину это место называлось Дворянский сад. 120 лет назад здесь открылась городская библиотека.
На модернизацию библиотеки выделили более 11 млн рублей. В помещениях сделали ремонт, купили новую мебель, компьютерную и мультимедийную технику. Установили здесь и оборудование для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Также в библиотеке появилось 2 970 экземпляров книг.
В каждом отделе библиотеки создали комфортное эргономичное пространство. Зоны для активных игр и творчества с новым интерактивным оборудованием сочетаются с пространством для работы и чтения. В детском абонементе есть интерактивный пол. Там можно не только заниматься за столами или компьютерами, но и поиграть в развивающие игры.
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