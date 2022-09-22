Город32

Модельная библиотека открылась в Карачеве

2022, 22 сентября 10:39 Общество
Модельная библиотека открылась в Карачеве
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Первая модельная библиотека нового поколения открылась в Карачеве.  

Современное учреждение появилось на базе Карачевской межпоселенческой районной библиотеки имени Баранских Н.Н. и Н.В. Модернизацию провели по нац проекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда».

Церемония открытия совпала с юбилеем одной из старейших в области  библиотеки. В старину это место называлось Дворянский сад. 120 лет назад здесь открылась городская библиотека. 

На модернизацию библиотеки выделили более 11 млн рублей. В помещениях сделали ремонт, купили новую мебель, компьютерную и мультимедийную технику.  Установили здесь и оборудование для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Также в библиотеке появилось 2 970 экземпляров книг.

В каждом отделе библиотеки создали комфортное эргономичное пространство. Зоны для активных игр и творчества с новым интерактивным оборудованием сочетаются с пространством для работы и чтения. В детском абонементе есть интерактивный пол. Там можно не только заниматься за столами или компьютерами, но и поиграть в развивающие игры.

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