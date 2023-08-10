Могилу революционера перенесут на новое место в Брянске

В Брянске перезахоронят революционера Игната Фокина из-за строительства развязки. Об это сообщили в городской администрации.
В Брянске перенесут памятник и могилу революционера Игната Фокина. Останки планируют перезахоронить на Аллее Славы Центрального кладбища. Там поставят монумент первому председателю Брянского уездного исполкома.
Перенос необходим для строительства новой развязки с кольцевым движением между улицами Горького, Калинина и Славянским мостом.
«Работы будут проведены с соблюдением всех законодательных норм, публично и открыто», — отметил первый замглавы администрации города Сергей Антошин.
Первый председатель Брянского уездного исполкома и лидер революционного движения Игнат Иванович Фокин умер 13 апреля 1919 года. По воспоминаниям, на его похороны собрались более двадцати тысяч человек.
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