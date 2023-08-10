Город32

Могилу революционера перенесут на новое место в Брянске

2023, 10 августа 09:51 Общество
Могилу революционера перенесут на новое место в Брянске
Источник фото

В Брянске перезахоронят революционера Игната Фокина из-за строительства развязки. Об это сообщили в городской администрации. 

В Брянске перенесут памятник и могилу революционера Игната Фокина. Останки планируют перезахоронить на Аллее Славы Центрального кладбища. Там поставят монумент первому председателю Брянского уездного исполкома. 

Перенос необходим для строительства новой развязки с кольцевым движением между улицами Горького, Калинина и Славянским мостом.

«Работы будут проведены с соблюдением всех законодательных норм, публично и открыто», — отметил первый замглавы администрации города Сергей Антошин.

Первый председатель Брянского уездного исполкома и лидер революционного движения Игнат Иванович Фокин умер 13 апреля 1919 года. По воспоминаниям, на его похороны собрались более двадцати тысяч человек.

Читайте также
Концепцию украшения города разработали в Брянске
10 августа 10:40
Концепцию украшения города разработали в Брянске
Брянец обманул 11 продавцов техники на 400 тысяч рублей
10 августа 10:14
Брянец обманул 11 продавцов техники на 400 тысяч рублей
Автомобиль повредило огнем при пожаре в Брянске
09 августа 18:42
Автомобиль повредило огнем при пожаре в Брянске
Брянский Дворец единоборств представят на ВДНХ
09 августа 17:33
Брянский Дворец единоборств представят на ВДНХ

Новости регионов

04.08.2023 17:38
Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника
На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую
03.08.2023 11:22
Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области
В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800

Актуальные темы

Экономика
Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод
Общество
Первый мотопатруль ДПС появился в Брянске
Лента новостей
Село Случевск попало под обстрел
Происшествия
Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России
«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа
Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа

С 10 по 18 августа в зоне переезда 107 км станции Жудилово в Брянской области железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы.

Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения
Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области. Энергетики подключают к сетям компании камеры наружного наблюдения и светофорные объекты, цель которых – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.