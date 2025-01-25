Молодежь сыграла в хоккей со старшим поколением в Брянске
В преддверии Дня студента в Брянске прошёл товарищеский матч между молодежью и старшим поколением. На лёд вышел и губернатор региона Александр Богомаз.
«Мы все когда-то были студентами. Это самое лучшее, самое интересное время, когда появляются друзья на всю жизнь, когда каждый из нас получает знания, необходимые в будущей профессии», — подчеркнул глава региона.
Для участников и зрителей спортивного праздника выступили юные фигуристки. Матч получился интересным. Сильнее в этот раз оказалась команда старшего поколения.
«Спорт — это то, что дает человеку умение терпеть, ставить цели, задачи и их добиваться, чего я всем желаю. Пусть сегодня спортивная удача была на стороне опыта, но будущее — за молодежью! » — подчеркнул Александр Богомаз.
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