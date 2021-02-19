Москвич оклеветал брянских судей

Дело о клевете рассмотрят в Брянске.

Житель Москвы предстанет в Брянске перед судом по обвинению в клевете.

Как сообщает региональная прокуратура, летом 2019 года москвич прислал в Брянский областной суд заявления об отводе судей, на рассмотрении у которых находились его апелляционные жалобы.

В заявлениях, отмечает прокуратура, содержались заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство судей и подрывающие их репутацию.

Уголовное дело жителя Москвы рассмотрит Советский районный суд Брянска.