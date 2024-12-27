Мост через реку Московка отремонтировали в Клинцах по нацпроекту

Мост через реку Московка отремонтировали в Клинцах за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В городе Клинцы капитально отремонтировали автодорожный мост через реку Московка на улице Октябрьской. Подрядная организация ООО «Мостремстрой» работала на объекте два года. Сооружение полностью преобразилось: конструкцию укрепили, обновили асфальт и освещение.

По мосту через реку Московка ежедневно проезжает много машин и проходят маршруты пассажирских автобусов. Транспортную артерию привели в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».