Мост через Унеча ремонтируют в Смолевичах

Мост через реку Унеча капитально ремонтируют в селе Смолевичи, сообщили в региональном дорожном управлении.

В Клинцовском районе Брянской области активными темпами продолжаются работы на автомобильной дороге Клинцы-Песчанка-Субовичи. Там капитально ремонтируют мост через реку Унеча в селе Смолевичи. Его длина с подходами – 150 метров.

Сотрудники ООО «Мостремстрой разбрали конструкции моста и фактически строят его заново. Сейчас рабочие омоноличивают межбалочные швы и монтируют балки.

До этого момента переправа никогда не ремонтировалась. Капремонт моста планируют закончить в этом году.