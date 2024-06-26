В Брянске стартовал капремонт Дворца культуры железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе Брянска стартовал капитальный ремонт Дворца культуры железнодорожников. Преображением занимается подрядчик из Москвы – компания «Вершина». Специалисты уже выстроили строительные леса вокруг культурного центра и занялись обновлением фасада. Закончить этот этап планируют к 1 сентября. На объекте работают 14 человек.

Помимо ремонта помещений в зале ДК поставят новые кресла, установят светодиодный современный экран и новое звуковое оборудование.

«Дворец железнодорожников – центр притяжения Фокинского района. Здесь собираются и дети, и работающая молодежь, и пенсионеры. Во Дворце – сильный творческий состав, проводится очень много мероприятий. Мы выходили на губернатора, просили, чтобы была возможность сделать не только ремонт внутри здания, но и снаружи. Это историческое здание должно радовать глаз, сделайте все красиво, не подведите нас», — обратился к подрядчику вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

На ремонт ДК выделили 50 миллионов рублей.