Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту

2026, 16 марта 13:48
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл участок трассы Алтухово – Кокоревка в Навлинском районе. В посёлке Алтухово обновят мост через реку Железная.

Специалисты отремонтирую подпорные стены, пролетное строение и мостовое полотно, металлическую часть опор и металлический ригель. На мосту подрядчик уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие, установит барьерное ограждение и нанесёт разметку. Также рабочие обновят подходы к мосту.

Во время капитального ремонта движение транспорта будет организовано по одной половине проезжей части.

