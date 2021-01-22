Муниципальные бани Брянска поднимают цены

Но становятся полностью бесплатными для посетителей старше 80 лет.

Клуб «Добрыня», в управлении которого находятся все муниципальные бани Брянска, объявил о повышении цен. Уже в январе входной билет в заведения станет на 50 рублей дороже.

В клубе поясняют повышение цен ростом издержек на ремонт. Все муниципальные бани, перешедшие в прошлом году в его управление, нуждаются в плановых ремонтах, а в расположенных на проспекте Станке Димитрова и Киевской улице пришлось сделать и экстренные.

При этом отмечается, что цены растут только для взрослых трудоспособных посетителей. Цены льготных билетов для детей и пенсионеров остаются прежними, а для посетителей старше 80 лет посещение бань становится и вовсе бесплатным.