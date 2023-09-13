Муниципальные стипендии получили юные брянцы

Муниципальные стипендии получили 200 юных брянцев за успехи в учебе. Об этом сообщили в городской администрации.

В детской школе искусств имени Николаевой в областном центре прошла церемония вручения именных муниципальных стипендий.

«Уже более десяти лет в Брянске вручаются именные муниципальные стипендии. Мы можем смело говорить, что брянское образование взяло высокую планку и старается ее держать на этом уровне. Но хочу напомнить, что за успехом каждого стипендиата стоят учителя и преподаватели, которые делятся своими знаниями и опытом. Спасибо вам за талантливых учеников!» — сказал вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

Муниципальные стипендии в Брянске вручаются в трех номинациях. В номинации «Образование» отличились 100 школьников, 93 учащихся лицеев и гимназий и семь учеников дополнительного образования. В номинации «Культура» стипендии получили 30 детей и 15 взрослых. Также отметили пять человек из общественных молодежных объединений.