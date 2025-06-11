Мусорный узел в Брянске. Развязка откладывается до 2025?

Знаете, чего не хватает Брянску? Правильно — нового мусорного полигона. О его необходимости заговорили еще в 2023-м, обещали построить к концу 2024-го, но теперь ясно: даже к 2025-му году горожане его не увидят. Зато увидели целую череду штрафов и коррупционных скандалов – возмущается сайт АиФ-Брянск.
Всё началось с «грязного» дела «Чистой планеты». Ирония, не правда ли? Бывший гендиректор компании Владимир Чашников решил, что проще дать взятку чиновнику, чем заботиться об экологии. За скромные 96 тысяч рублей заместитель главы Приокского управления Росприроднадзора Сергей Пирогов утвердил новые лимиты для переполненной свалки в Большом Полпино.
Эта «экономия» обернулась экологическим ущербом на 13 миллионов рублей и реальными тюремными сроками для обоих фигурантов. Чашников получил полтора года колонии и штраф почти в миллион, Пирогов — четыре с половиной года и штраф поменьше.
После скандала власти решили действовать — заговорили о строительстве второй очереди полигона стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Проект амбициозный: 30 гектаров территории, четыре защищенных котлована для токсичных отходов, компостная зона для разлагаемого мусора, очистные сооружения.
Но что-то пошло не так. Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в расходовании бюджетных средств и заключении контрактов. Результат? Штраф директору департамента — 20 тысяч, руководителю городского ЖКХ — 30 тысяч, а главе городской администрации — предупреждение.
Чиновники оправдываются: то погода подвела, то документация подкачала, то подрядчик медлит — всего 40 человек и 17 машин на объекте. Новый дедлайн — октябрь 2024-го, и то лишь для двух котлованов из четырех.
Тем временем жители Брянска продолжают платить за вывоз мусора, который непонятно куда девается. Старый полигон переполнен, новый не построен. В этой мусорной истории деньги есть только на штрафы, а на решение проблемы — увы.
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