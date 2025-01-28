На 33 пары новой обуви потратил грант брянский ансамбль танца «Грация»

33 пары новой обуви приобрели на средства гранта для брянского ансамбля танца «Грация». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В минувшем году в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» прошёл областной фестиваль-конкурс русского народного танца «Русский перепляс». Участвовали в нём 22 хореографических коллектива из 14 муниципалитетов. Обладателем Гран-при стал ансамбль танца «Грация» Межпоселенческого культурно-досугового центра Дятьковского района. Коллектив получил также главный денежный приз – 150 тысяч рублей.

На средства гранта купили 33 пары новой концертной танцевальной обуви для участников ансамбля. Она уже прошла испытание во время ежедневных выступлений в дни новогодних каникул.