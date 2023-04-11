На 50 млн рублей в Брянске отремонтировали бассейны

За два года в брянских школах и садах отремонтировали бассейны на 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За последние два года в областном центре по программе «Развитие образования в городе Брянске» капитально отремонтировали 15 бассейнов. 13 расположены в детсадах, а ещё два — в школе и гимназии. Всего на работы потратили около 50 млн рублей.

В этом году в Брянске отремонтируют три бассейна. В гимназии №6 подрядчик работает с опережением графика. А на бассейны в школе №67 и детском саду №127 «Берёзка готовят проектно-сметную документацию. Ремонтировать их будут летом за деньги городского и областного бюджетов.