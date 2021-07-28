На безопасность школ и детсадов в Брянске потратят 90 миллионов рублей

Образовательные учреждения готовят к новому учебному году.

На подготовку детских садов и школ Брянска к новому учебному году выделили более 250 миллионов рублей. Почти треть этих средств – около 90 миллионов рублей – израсходуют на обеспечение безопасности, сообщила заместитель главы Брянской городской администрации Алевтина Андреева.

Приемка детских садов завершится на этой неделе, а с 5 августа начнется комиссионная проверка школ. На сегодняшний день в Брянске действуют 104 детсада и 68 школ.