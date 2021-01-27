На Брянщине израсходовали почти всю вакцину от коронавируса

По состоянию на среду в регионе получили первый компонент препарата 15 531 человек.

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области.

Всего на Брянщину поступило 16,9 тыс. доз вацины от коронавируса. Получается, осталось неиспользованными менее 1,5 тыс. доз.

Массовая вакцинация жителей Брянской области стартовала, как и по всей стране, в прошлый понедельник, 18 января. Брянцы активно отозвались на возможность защитить себя от опасной болезни. В первые же дни регион оказался в первой десятке по числу желающих записаться на прививку через портал «Госуслуги».

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививки делаются исключительно в медицинских учреждениях, инъекции первым и вторым компонентами предшествуют заполнение пациентом согласия на прививку и осмотр врача. После ввода препарата все вакцинированные полчаса остаются под наблюдением медиков на случай возможных аллергических реакций и ухудшения самочувствия.

По клиникам региона вакцину развозят специальные автомобили «Брянскфармации», а медицинские учреждения оснащены морозильниками для поддержания нужной температуры вакцины.