На Брянщине нашли виновника первых лесных пожаров

Неконтролируемый сельхозпал уничтожил растительность на площади более 1 гектара.

Как рассказывают сотрудники Управления лесами Брянской области, это первые лесные пожары в нашем регионе за этот год, и произошли они по вине человека, который нарушил правила пожарной безопасности.

Информацию о виновнике передали дознавателю МЧС для возбуждения уголовного дела.

За сожжение поля с зерновыми и участков леса ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, также возможен реальный срок лишения свободы.