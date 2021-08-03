На Брянщине осудят убившего двух лосей охотника

Безработный 39-летний житель поселка Клетня обвиняется в незаконной охоте.

В конце декабря 2020 года мужчина в одном из лесных массивов Жирятинского района убил двух лосей из карабина, при этом разрешения на охоту у него не было. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, ему грозит лишения свободы на срок до 5 лет.