На Брянщине отмечают год борьбы с коронавирусом

В регионе сейчас лечат пациентов с подтвержденной инфекцией в 10 госпиталях.

Примерно год назад Брянщина, как и вся страна, столкнулась с проблемой коронавируса, однако выдержала это испытание.

Сейчас в регионе работают 10 коронавирусных госпиталей, оборудовано подачей кислорода более 2 тысяч коек, в том числе 270 — с возможностью подключения ИВЛ. В ряде госпиталей оборудованы хранилища жидкого кислорода, потребность в котором во время пандемии выросла в несколько раз.

Продолжают выплачиваться федеральные и местные надбавки врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, одновременно продолжают действовать и региональные программы поддержки врачей, по которым область была признана лидером в стране замом министра здравоохранения Татьяной Семеновой. На обеспечение медиков жильем в бюджет заложен 1 млрд рублей, уже куплена 251 квартира почти на 400 млн рублей. Врачи и фельдшеры в удаленных районах могут разово получить 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Врачи, учителя и соцработники получили первыми возможность привиться от коронавируса, а губернатор Александр Богомаз сделал это еще на этапе испытаний вакцины.

С началом режима самоизоляции в регионе был оперативно создан волонтерский штаб, взявший в рамках акции «Мы вместе» на себя помощь с доставкой продуктов и лекарств и решением других насущных вопросов пожилым и маломобильным жителям региона. В акции задействоано более 1300 молодых жителей региона.

Экономика региона на фоне всеобщего падения по итогам 2020 года показала небольшой, но рост объемов производства и инвестиций в основной капитал.