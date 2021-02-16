На Брянщине подорожало спиртное

За январь выросли в цене водка, коньяк и пиво, но подешевело шампанское.

Брянскстат опубликовал данные о росте цен на алкогольную продукцию в январе. По итогам месяца в регионе наблюдается рост цен на водку, коньяк и пиво.

В целом спиртное подорожало на 0,6%. Лидирует по росту цен водка — 1,5%. Пиво подорожало на 0,7%, коньяк — на 0,6%.

А вот шампанское подешевело на 1,9%.