На Брянщине подтвердилось 199 новых случаев коронавируса

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровлениях и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 199 человек и выздоровление 348. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего на Брянщине зафиксировано 22 534 случая инфицирования, выздоровление 20 413 человек и 216 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений. В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

С начала пандемии в регионе сделано 362 630 тестов на коронавирус. Результаты 623 стали известны за минувшие сутки.