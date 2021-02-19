На Брянщине подтвердился коронавирус еще у 117 человек

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 117 человек и выздоровление 162. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в области заразились коронавирусом 31 956 человек, выздоровели 30 924, умерли 250.

С начала пандемии в регионе сделано 448 016 исследования на коронавирус, результаты 1 881 стали известны за минувшие сутки.