На Брянщине подтвердился коронавирус у 85 человек
Выздоровели 72 человека, новых умерших нет.
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику.
За минувшие сутки в регионе подтвердилось 85 новых случаев заражения и 72 факта выздоровления. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.
Всего на Брянщине за время пандеиии подтвердилось заражение 33 176 человек, выздоровление 32 874 человек и 263 смерти. Сделано 471 094 исследований на коронавирус, в том числе 593 за минувшие сутки.
Читайте также
Новости регионов
8 марта смолянам обещают гололед
Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области рассказала о погоде, которая ожидает смолян 8 марта. 8 марта на территории Смоленской области з небо будет затянуто облаками, ночью местами, днем на большей части территории региона выпадет небольшой снег, местами возможна слабая метель, а на дорогах сохранится гололедица, порывистым северо-западным переходящим в северный ветром до 12 м/с и
Смоленские пожарные из огня спасли мужчину
В Смоленске произошел пожар на улице Николаева вечером 6 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы девятиэтажного дома по улице Николаева в Смоленске позвонили в пожарную службу с сообщениями о том, что в их доме из-под двери одной из квартир на восьмом этаже идет дым. Прибывшим огнеборцам узнали, что в горящей двухкомнатной
Главой Монастырщинского района стал Виктор Титов
Виктор Титов стал главой Монастырщинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Голосование прошло 4 марта 2021 года в рамках заседания местного районного совета депутатов. Титова выбрали из представленных комиссией кандидатов.
Женщина 65 лет погибла при пожаре в Смоленской области
В Гагаринском районе произошел смертельный пожар около двух часов ночи 6 марта. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил здание деревянного дома. При проливке и разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летней женщины. Кроме того, с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 55-летний мужчина. Причины пожара и ущерб установят специалисты.
В Сафоновском районе Смоленщины насмерть сбили рабочего с завода
На производстве «Велес ПАК» в Сафоновском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. 14 февраля при загрузке товара прицеп большегруза наехал на подсобного работника организации. Мужчина умер от полученных травм. Прокуратура направила результаты в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Почти 27 000 смолян привились от COVID-19
В Смоленскую область поступило 34 202 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего 26 864 смолянина получили свою дозу вакцины от коронавируса. Полностью завершили процедуру вакцинации 15 591 человек. Почти 50% вакцинированных людей – лица старше 60 лет. 46 человек, которые вакцинировались от коронавируса, были старше 90 лет. Самому старшему в апреле 2021 года исполнится 99 лет.