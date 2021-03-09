На Брянщине подтвердился коронавирус у 85 человек

Выздоровели 72 человека, новых умерших нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось 85 новых случаев заражения и 72 факта выздоровления. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего на Брянщине за время пандеиии подтвердилось заражение 33 176 человек, выздоровление 32 874 человек и 263 смерти. Сделано 471 094 исследований на коронавирус, в том числе 593 за минувшие сутки.