На Брянщине стало меньше неблагополучных семей и сирот

Региональный детский омбудсмен отчиталась о работе перед губернатором и правительством Брянской области.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина выступила с докладом о работе в прошлом году перед губернатором Александром Богомазом и членами правительства Брянской области.

По ее словам, за прошлый год в регионе сократилось число неблагополучных семей. Если в 2018 году их насчитывалось 507, то по итогам 2020 — 439.

Количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сократилось с 4150 до 3678. Большинство этих ребят находятся в замешающих семьях.

242 человека со статусом сирот и оставшихся без попечения родителей в прошлом году получили жилье.