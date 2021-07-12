На Брянщине улучшат социальную поддержку населения

В июле 2021 вышел закон, который позволит организация и службам лучше информировать граждан о мерах соцзащиты и социальной поддержки.

Об изменениях, которые заметят жители Брянской области, рассказал председатель комитета облдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Владимир Ковалев:

«Не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Теперь согласно закону, граждане смогут получать полную информацию об этом, причем, варианты ее предоставления каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти. Информация обо всех льготах, причитающихся гражданину, будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения».