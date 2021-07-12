На Брянщине улучшат социальную поддержку населения

В июле 2021 вышел закон, который позволит организация и службам лучше информировать граждан о мерах соцзащиты и социальной поддержки.
Об изменениях, которые заметят жители Брянской области, рассказал председатель комитета облдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Владимир Ковалев:
«Не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Теперь согласно закону, граждане смогут получать полную информацию об этом, причем, варианты ее предоставления каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти. Информация обо всех льготах, причитающихся гражданину, будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения».
12.07.2021 15:12
На МЖД созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров. Для недопущения пожаров в полосе отвода
09.07.2021 14:18
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32
09.07.2021 14:04
В Смоленской области началась диспансеризация переболевших коронавирусом смолян
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07.07.2021 14:17
Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске
Дорожники выполняют на этом участке ремонт картами – это не просто ямочная заплатка, а полноценная замена асфальтового покрытия в месте большого скопления выбоин. Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничивается. На улице Исаковского, имеющей множественные дефекты покрытия, удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким