На Брянщине установят более пяти тысяч контейнеров для мусора

Более пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Брянской области.

На заседание постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии народные избранники обсудили организацию площадок накопления твердых коммунальных отходов.

С 2019 по 2022 годов региональный оператор установили в населенных пунктах региона 992 контейнера для раздельного сбора мусора. Также в жилых комплексах размещено 12 экодомиков для сбора картона и термопластика (ПЭТ). Кроме того, есть и платные пункты приема вторсырья. Два из них расположены в Брянске, а 11 – в районах.

В 2021 году по нацпроекту «Экология» для региона купили 2 266 контейнеров для раздельного накопления отходов. Их распределили между 15-ю муниципалитетами. Отходы оттуда попадают на мусоросортировочные станции. А в прошлом году Брянская область из федерального бюджета получила субсидия на закупку ещё 5 096 контейнеров для раздельного накопления отходов.