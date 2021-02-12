На Брянщине вакцинировались от коронавируса 27 тысяч человек

К середине февраля регион получит еще 13,4 тыс. доз препарата «Спутник».

По данным на позавчера, вакцинацию от коронавируса прошли 27 243 жителя Брянской области.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, до 16 февраля дожны поступить еще 13 400 доз вакцины «Спутник».

Пройти вакцинацию брянцы могут по предварительной записи в Брянской городской больнице № 2, Брянской городской поликлинике № 4, Брянской городской поликлинике № 5, Брянской городской поликлинике № 1, Брянской городской больнице № 8, а также в 26 лечебных учреждениях муниципальных образований, в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» городa Брянска».

По данным Росздравнадзора, прошли проверку и получили разрешение на ввод в оборот более 6,2 млн доз «Спутника» и свыше 50 тыс. — препарата «ЭпиВакКорона».

Массовая вакцинация на Брянщине и по всей стране стартовала 18 января.