На Брянщине за пять лет отремонтировали более 2,3 тыс. км дорог

Еще почти 140 км автодорог построено и реконструировано по прогармме развития села.

На состоявшемся вчера оперативном совещании у губернатора Александра Богомаза в числе вопросов безопасности на дорогах обсудили ситуацию с их ремонтом и строительством.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в конце совещания губернатор подчеркнул, что на Брянщине ведется системная работа в этом направлении. За последние пять лет в регионе привели в нормальное состояние более 2,375 тыс. км дорог, а по программе развития села с 2015 по 2019 годы построили и реконструировали 139,944 км дорог.

В числе самых масштабных проектоа глава региона выделил строительство Первомайского и Литейного мостов, моста в Жуковке. Дорона по Советской улице и первая очередь Литейного моста сданы досрочно, дорога — дамба Брянск-1 — Брянск-2 строится с опережением графика.

За последние два года на Брянщине поставили 550 светофоров, заменили 30% уличного освещения в Брянске, и эта работа продолжается.