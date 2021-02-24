На Брянщине за сутки расчистили более 2 тысяч километров дорог

Как сообщает региональное дорожное управление, в работах была задействована 151 единица техники, рассыпано по дорогам было 1767 тонн антигололедного реагента.

Губернатор Смоленской области возложил цветы к вечному огню В сквере Памяти Героев в ознаменование Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к вечному огню и бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, а также главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий. «Для

Еще семь смолян умерли от COVID-19 В регионе продолжает расти число летальных случаев. Федеральный оперативный штаб обновил статистику по коронавирусу на территории Смоленской области. По официальным данным на 23 февраля, предоставленным федеральным оперативным штабом, в регионе с начала пандемии выявили 25 801 инфицированного коронавирусом. Суточный прирост заразившихся составил 89 человек. По выздоровлению за минувшие сутки выписали 112 смолянин. Всего справиться с

На Смоленщине продолжают гореть бани Пожары в банях происходили два дня подряд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 20 февраля около пяти часов дня произошло возгорание в бане на улице Карла Маркса в городе Рославле. Две женщины решили попариться, растопили баню и пошли в дом пить чай. Когда одна из них пришла проверить нужно ли подкинуть дров, увидела,

В Смоленске отремонтируют восемь улиц Смоленские дороги ждут масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Всего 2021 году отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Ак. Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский пер (от ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской). Аукционные процедуры уже проведены, определены подрядные

В Смоленской области вступили в силу изменение в указе о режиме повышенной готовности В Смоленской области вступили в силу изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, смоленские пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции, до 4 марта могут получить пособие по временной нетрудоспособности.