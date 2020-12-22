На Брянщину доставили еще 700 доз отечественной вакцины от коронавируса

Препарат распределяют по поликлиникам, в которых организованы пункты вакцинации.

На Брянщину на днях поступили еще 700 доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник v».

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области, препарат уже начали распределять по поликлиникам, в которых организованы прививочные пункты.

Ранее в регион поступили 200 доз вакцины.

Всего до конца года Брянщина с учетом ранее поставленного препарата должна получить более 1 тыс. доз вакцины.

Сейчас привиться могут специалисты из групп риска — в первую очредь, медики, затем педагоги и соцработники. Массовая вакцинация жителей региона начнется после Нового года.

Всего на Брянщине планируется привить более 290 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что наш сотрудник сделал прививку первого компонента вакцины в одной из муниципальных клиник Москвы и поделился ощущениями в первые сутки после укола.