На Брянщину поставят еще 2 тысячи доз вакцины против коронавируса

Врио заместителя Губернатора Владимир Оборотов рассказал о ходе вакцинации в регионе против новой коронавирусной инфекции.

Минздрав России в Брянскую область поставил 65 072 дозы (Спутник V) вакцины против коронавирусной инфекции в общем объеме.

Вакцина отгружена в медицинские организации, ведется активная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день привито 59 870 человек. С 15 по 18 марта привито 7 723 человека.

По информации логистической компании до 22 марта в Брянскую область будет поставлено 2 тысячи доз в 5-ти дозовой фасовке.