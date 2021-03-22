На Брянщину поставят еще 2 тысячи доз вакцины против коронавируса
Врио заместителя Губернатора Владимир Оборотов рассказал о ходе вакцинации в регионе против новой коронавирусной инфекции.
Минздрав России в Брянскую область поставил 65 072 дозы (Спутник V) вакцины против коронавирусной инфекции в общем объеме.
Вакцина отгружена в медицинские организации, ведется активная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день привито 59 870 человек. С 15 по 18 марта привито 7 723 человека.
По информации логистической компании до 22 марта в Брянскую область будет поставлено 2 тысячи доз в 5-ти дозовой фасовке.
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