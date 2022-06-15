На брянские дороги выйдут 66 новых автобусов

Очередную партию техники передали автотранспортным предприятиям региона.

Автотранспортным предприятиям Брянской области передали очередную партию автобусов.

Ключи Брянской автоколонне № 1403 и Новозыбковскому пассажирскому автотранспортному предприятию вручили губернатор Александр Богомаз и спикер заксобрания Валентин Суббот.

На маршруты скоро выедут 66 новых машин, более половины из них предназначены для междугородних перевозок, еще 26 будут использовать на социально значимых направлениях Брянского, Выгоничского, Жирятинского, Новозыбковского, Злынковского, Унечского районов и города Сельцо, сообщает облдума.

Расходы областного бюджета на обновление парка общественного транспорта в этом году составляют почти 579 миллионов рублей. С 2018 по 2021 год приобретены более 500 автобусов разной вместимости на 2,3 миллиарда рублей.