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На брянской школе открыли доску в честь погибшего военного

2022, 14 ноября 11:02 Общество
На брянской школе открыли доску в честь погибшего военного
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В школе №40 открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине военнослужащем. Об этом рассказали в городской администрации. 

В школе №40 Фокинского района областного центра прошла памятная церемония в честь выпускника Андрея Афонина. Юноша закончил топографическое отделение Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Он хотел быть военным как его отец. 24 февраля капитан Андрей Афонин погиб в Сумской области на Украине. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Памятную табличку открыли родные Андрея Афонина. Друзья и близкие военного возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Участники митинга почтили память Андрея Афонина минутой молчания.

«Андрей был настоящим офицером, который выбрал своей профессией защиту Родины, он с честью исполнил свой долг», — сказал дядя Андрея Александр Иванович.

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