На брянской телебашне установили иллюминацию

В Брянске на телебашне установили новую иллюминацию из 10 тысяч светильников.

Брянскую 180-метровую телебашню к Дню города украсили праздничной подсветкой. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, новая иллюминация состоит из 10 тысяч светильников, 12 прожекторов и медиаэкрана.

Светодиодные гирлянды и современное оборудование позволяет освещать телебашню любыми цветами. Медиаэкран расположен на отметке 72 – 88 метров. За счёт большой плотности пикселей на нём можно выводить бегущую строку и детализированные изображения.