На Брянскую область снова обрушится сильный ветер и мокрый снег

Днем ветер усилится до 16 метров в секунду.

2 декабря в Брянской области прогнозируют сильный ветер и осадки в виде мокрого снега.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в четверг в Брянске и области будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах туман и гололедица. Температура воздуха днем составит -3…+2 °С.

Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят соблюдать осторожность.

Напомним, 1 декабря в регионе устранили последствия урагана, обрушившегося 30 ноября. В Брянске ветер повалил 18 деревьев и крупных веток, повредив две машины. Населенные пункты шести районов остались без электричества.