На центральном пляже Брянска идет подготовка к крещенским омовениям

По традиции окунуться в прорубь брянцы смогут начиная с ночи на воскресенье.

На центральном пляже в Володарском районе Брянска началась подготовка к традиционным крещенским купаниям.

Рабочие вырубают во льду отверстие в форме креста и устанавливают рядом с купелью палатки для обогрева.

Крещенские омовения традиционно начнутся в ночь на вторник и будут продолжаться завтра на протяжении дня.

В ряде районов Брянщины власти решили не проводить крещенские купания из-за пандемии коронавируса. Эти решения местных властей вызвали недовольства ряда верующих, так как омовения проводятся на открытом воздухе, а не в помещении.