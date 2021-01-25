На дороге Брянск-I — Брянск-II формируют струенаправляющие дамбы

В Брянске продолжается строительство дороги — защитной дамбы, которая соединит Фокинский и Володарский районы, сообщает городская администрация.

Сейчас один из основных этапов работ — строительство струенаправляющих дамб. Всего их будет четыре, одна из которых уже готова. Их основное назначение — регулировать поток воды в реке. В случае разлива Снежети благодаря этим сооружениям удастся не допустить размыва территории под мостом. Струенаправляющие дамбы будут располагаться с двух сторон моста на обоих берегах реки Снежеть.

Первую такую дамбу начали строить в конце ноября и завершили работы в конце декабря. Сейчас строители приступили к обустройству второй. Дамбы будут представлять собой насыпи из песка, полностью заключённые в бетон.

Напомним, строящаяся защитная дамба будет иметь шесть полос — по три в каждом направлении. Протяженность дороги в общей сложности составит 5,4 километра.