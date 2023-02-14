На газификацию домов Брянщины потратят 32,3 млн рублей

В этом году на газификацию домов в Брянской области предусмотрено 32,3 млн рублей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Уровень газификации Брянской области составляет 91%. Этот показатель выше, чем в среднем по всей стране.
«Благодаря программе социальной газификации, начавшейся в 2021 году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, мы увеличим уровень газификации сельских поселений до уровня газификации городских поселений — не менее 95%», – отметил Александр Богомаз.
Жители могут бесплатно провести газ до границ участков. А льготникам государство помогает с покупкой оборудования и подведением голубого топлива к домам.
«В текущем году в соответствии с поручением Президента РФ увеличен размер помощи до 100 тысяч рублей — в 2022 году она составляла 50 % от фактически понесенных затрат по газификации, но не более 45 тыс. рублей. В 2022 году социальную помощь получили 227 малоимущих заявителей и 9 семей мобилизованных на общую сумму 9,2 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что в этом году в областном бюджете запланировано 32,3 млн рублей на газификацию. также региона получит дополнительные федеральные деньги.
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