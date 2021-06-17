На границе с Белоруссией прозвучал троекратный залп в честь павших героев войны

В преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны, 15 июня на российско-белорусской границе прошла церемония передачи личных вещей красноармейца Трофима Макеева родным, проживающим в городе Костюковичи Республики Беларусь, сообщает «Белорусское землячество на Брянщине».

В мероприятии приняли участие представители департамента внутренней политики Брянской области, Костюковичского и Суражского районов, сотрудники и ветераны пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, родственники бойца, поисковики и школьники.

Солдатский медальон, гильзы, каску, котелок, саперную лопату, кружку и другие вещи погибшего солдата нашли участники поискового отряда «Дружба» во время международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области.

Эксперту лаборатории «Солдатский медальон» О.В. Гусеву удалось установить, что они принадлежат уроженцу белорусской деревни Низьки Трофиму Макееву. На фронт он был призван в 1941 году. Парню тогда было всего 18 лет.

Руководитель поискового отряда «Дружба» И.М. Петров рассказал, что останки красноармейца Трофима Макеева были обнаружены у села Полунино.

В Беларуси нашлись родственники красноармейца — на мероприятии присутствовала племянница солдата Л.В. Романова.

В память о погибших героях прозвучал троекратный залп.