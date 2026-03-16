На капремонт дорог в Брянске в 2026 году из казны выделено более миллиарда рублей

2026, 16 марта 12:18
На капремонт дорог в Брянске в 2026 году из казны выделено более миллиарда рублей
На капремонт дорог в Брянске  в 2026 году из казны выделено более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В 2026 году в Брянске капитально отремонтируют почти 40 дорог. На их ремонт из бюджета выделен один миллиард 212 миллионов рублей.

В Фокинском районе запланирован капремонт на улицах Кутузова, Севской (от ул. 2-я Аллея до ул. Красных Партизан и от ул. Транспортной до д. 5 по ул. Севской) и переулка Московский (от проезда Московского до ж/д станции Брянск-Восточный). 

Кроме того, завершатся работы на втором въезде в посёлок Белые Берега.

В Советском районе в обновят дороги на улицах Бондаренко, Советской (от пер. Трудового до улицы Крахмалёва), Спартаковской, Красноармейской (от проспекта Станке Димитрова до ул. Октябрьской) и Калинина (от ул. Пионерской до ул. Комарова), а также переулку Трудовому (от ул. Фокина до ул. Горького). Также, подрядчик доделает тротуар по чётной стороне улицы Горького. 

В Володарском районе отремонтируют 11 объектов на улицах Центральной (от дома №1 до ул. Челюскинцев и далее до ул. Молодёжной, с проездом до ул. Кирова в посёлке Большое Полпино), Вяземского, Свободы, 2-я Мичурина (с парковочной площадкой напротив ледового дворца), Мичурина (от ул. 2-я Мичурина до ул. Абашева) и Чернышевского (от ул. Тельмана до ул. Рылеева).

В Володарском районе специалисты закончат капитальный ремонт улицы Никитина и Клары Цеткин, а также улиц Пролетарской, Кирпичной и Орджоникидзе в посёлке Большое Полпино.

В Бежицком районе работы пройдут на 16 магистралях на улицах Брянской, Окружной (от ул. Азарова до ул. Донбасской), Литейной (от ул. 50-й Армии до Литейного моста), Лесной (от ул. Ленина до д.88 по ул. Лесной в посёлке Радица-Крыловка), Добролюбова, Молодой Гвардии (от ул. Вокзальной до ул. Ново-Советской и от ул. ХХII Съезда КПСС до ул. Институтской), Донбасской (от ул. Металлургов до ул. Северной), Бежицкой (от ул. Объездной до дома 263), Некрасова и Горького в посёлке Радица-Крыловка, а также переулке Северный. Кроме того, ремонт завершится на улицах Куйбышева, Гончарова, Маяковского и Камозина.

Читайте также

Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
16 марта 13:48
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску
13 марта 13:47
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску
Брянский студент помог восстановить дорогу после удара ракет
13 марта 12:50
Брянский студент помог восстановить дорогу после удара ракет

