На Ковшовке в Брянске отремонтировали дороги

На ремонт потратили более 43 миллионов рублей.

В Фокинском районе Брянска завершился ремонт трех дорог. Как сообщает городская администрация, на Ковшовке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дороги по улицам Ольховской и Загородной и по переулку Загородному.

Площадь ремонта на трех объектах составила почти 15 тысяч квадратных метров, площадь тротуаров – 3,8 квадратных метров. Вдоль дорог обновили остановочные комплексы с заездными карманами и тактильной плиткой.

В общей сложности на ремонт потратили более 43 миллионов рублей. После сдачи в эксплуатацию дороги будут находиться на пятилетней гарантии у подрядчиков.