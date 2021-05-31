На месте бывшего концлагеря в Брянске создадут мемориальный комплекс

Комплекс нацистского концлагеря «Дулаг-142» – единственный сохранившийся в России.

Правительство Брянской области при поддержке общественных организаций прорабатывает вопрос о создании на территории бывшего АО «85-й ремонтный завод» мемориального комплекса жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142».

«Мемориальное захоронение жертв-узников концлагеря «Дулаг-142» включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта регионального значения «Захоронение узников концентрационного лагеря Дулаг-142» (1941–1943 годы), сообщает региональное правительство.

Брянские власти направили в Министерство культуры РФ документы, необходимые для создания на месте бывшего концлагеря мемориального комплекса. Заключение историко-культурной экспертизы проходит процедуру общественного обсуждения – она завершится 1 июня. Затем объект включат в реестр.

Сейчас брянские чиновники решают правовые вопросы, связанные с определением точных границ мемориального участка и организацией поисковых работ. Историки и общественники изучают документы и воспоминания бывших узников концлагеря.

Следующим этапом работы станет разработка концепции эскизного проекта мемориального комплекса.

С 30 мая на месте бывшего концлагеря, одного из крупнейших в СССР в годы Великой Отечественной войны, работает экспедиция Поискового движения России.

На территории бывшего 85-го завода сохранились около 10 построек, некогда бывших корпусами концлагеря, в которых содержались пленные, а также хозяйственные строения: конюшни и железная дорога.