Начались раскопки на месте бывшего концлагеря «Дулаг-142» в Брянске

Старт экспедиции дали 30 мая.

В Брянске в рамках федерального проекта «Без срока давности» началась работа экспедиции Поискового движения России.

С 30 мая поисковики ведут работы на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря «Дулаг-142» в Володарском районе Брянске. Один из крупнейших в СССР концлагерей находился на месте 85-го ремонтного завода. «Дулаг-142» – единственный сохранившийся комплекс фашистского концлагеря в России.

С 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года в «Дулаг-142» содержались более 80 тысяч человек: советских военнослужащих и мирных жителей. Более 40 тысяч из них погибли.

Старт экспедиции дали сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева, представители Брянского регионального отделения Поискового движения России и молодежных организаций, а также бывшие малолетние узники, сообщает региональное правительство.

Участники экспедиции обследуют территорию и определят границы мест захоронений. Поисковые работы продлятся в течение недели, затем будет принято решение о дальнейших действиях.