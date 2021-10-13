На Московском проспекте Брянска завершается строительство ливневки

Чиновники обещают осушить пешеходный переход на мясокомбинате.

На Московском проспекте в Фокинском районе Брянска завершается строительство ливневой канализации. Работы на участке от остановки «Мясокомбинат» в направлении дома № 148 ведет ООО «Водоканал Дубровский».

Ливневку вдоль Московского проспекта капитально ремонтировали в 2017-2019 годах. Тогда подрядчик проложил более 5,5 километра труб и установил ливнеприемные колодцы.

В начале сентября этого года стартовал завершающий этап, в рамках которого рабочие продолжат трассу длиной 235 метров. В нее войдут 40 труб диаметром 500 миллиметров и длиной 6 метров, также подрядчик смонтирует десяток отводов с проспекта Московского. В систему включены ливнеприемные колодцы разного диаметра.

Строительство на последнем участке завершится до конца года. Новую ливневку соединят с уже действующей.

«Отметим, что действующая с 2019 года ливневая канализации была построена только до проспекта Московского, 148. Таким образом, с вводом в эксплуатацию недостающего участка в том числе будет решена проблема застоя воды на пешеходном переходе в районе проспекта Московского, 150», – обещают в мэрии.