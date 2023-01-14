На новом мосту в Брянске осталось уложить 67 балок
67 балок осталось уложить рабочим на Славянском мосту через Десну в областном центре. Об этом сообщили в Брянской городской администрации
На набережной в Брянске подрядчик ООО «Мостремстрой» продолжает строить Славянский мост. Рабочие уже смонтировали 135 из 198 балок. Накануне строители закрыли половину восьмого пролёта, уложив девять железобетонных конструкций.
Под пролётом моста рабочие отсыпают грунт, чтобы туда мог заехать автокран. Тогда балки начнут укладывать на вторую половину пролёта. А когда уровень воды в реке снизится, техника начнёт бетонировать ригель опоры №7.
Со стороны дороги-защитной дамбы в это время рабочие занимаются наклейкой рулонной гидроизоляции на выравнивающий слой бетона.
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