На новом мосту в Брянске забетонировали ещё три опоры

Строители залили бетоном ещё три колонны Славянского моста в областном центре. О б этом сообщили в городской администрации.

270-метровый Славянский мост в Брянске заменит старую понтонную переправу. Он соединит дорогу-дамбу Брянск–I — Брянск–II и улицы Горького и Калинина.

Сейчас строители продолжают делать опоры моста. Всего их будет 12. Накануне рабочие забетонировали сразу три колонны. Работать начали рано утром и закончили только ближе к полуночи. На готовых пролётах строители укладывают выравнивающий слой бетона и готовят к гидроизоляции. А для разделительной полосы дороги-дамбы привезли блоки «Нью-джерси».

«На подходе к мосту со стороны улицы Калинина уложен нижний слой асфальта, устанавливается опалубка и продолжается бетонирование подпорной стенки. Идёт установка бортовых камней, прокладывается ливневая канализация», — рассказал руководитель субподрядной организации Игорь Таргонский.

Подрядчики стараются ликвидировать отставание и сдать объект в срок. Стройку каждый день инспектирует первый зам главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.